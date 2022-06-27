Москвичей попросили как можно быстрее покидать дорогу в случае мелкого ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали жителей Москвы покидать место мелкого ДТП на скоростной магистрали как можно скорее во избежание "эффекта домино", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как отметили в департаменте, в темное время суток или при плохих погодных условиях автомобилисты могут не увидеть знак аварийной остановки и не успеют затормозить.
"Пока водители ждут приезда ГИБДД, случаются новые столкновения. По сравнению с прошлым годом автовладельцы на 10–15% чаще попадают во "вторичные ДТП", – добавили в ведомстве.
Уточняется, что при отсутствии пострадавших в результате ДТП оформление происшествия по европротоколу можно осуществить онлайн самостоятельно. Кроме того, помочь с оформлением может дорожный патруль ЦОДД, 30 экипажей которого работают в городе ежедневно.
Ранее Госавтоинспекция Москвы напомнила автомобилистам о правилах оформления ДТП по европротоколу.
Так, водителям, попавшим в мелкую аварию, необходимо учесть несколько условий. В то же время оформление европротокола без привлечения сотрудников ГИБДД возможно только в том случае, если в ДТП нет пострадавших и столкнулись только два транспортных средства.
Кроме того, ускоренное оформление аварии допускается в том случае, если повреждены исключительно участвующие в ДТП транспортные средства.
В Москве водителям могут разрешить покидать место ДТП
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