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Транспорт

27 июня, 20:02

Москвичей попросили как можно быстрее покидать дорогу в случае мелкого ДТП

транспортавто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали жителей Москвы покидать место мелкого ДТП на скоростной магистрали как можно скорее во избежание "эффекта домино", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметили в департаменте, в темное время суток или при плохих погодных условиях автомобилисты могут не увидеть знак аварийной остановки и не успеют затормозить.

"Пока водители ждут приезда ГИБДД, случаются новые столкновения. По сравнению с прошлым годом автовладельцы на 10–15% чаще попадают во "вторичные ДТП", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что при отсутствии пострадавших в результате ДТП оформление происшествия по европротоколу можно осуществить онлайн самостоятельно. Кроме того, помочь с оформлением может дорожный патруль ЦОДД, 30 экипажей которого работают в городе ежедневно.

Ранее Госавтоинспекция Москвы напомнила автомобилистам о правилах оформления ДТП по европротоколу.

Так, водителям, попавшим в мелкую аварию, необходимо учесть несколько условий. В то же время оформление европротокола без привлечения сотрудников ГИБДД возможно только в том случае, если в ДТП нет пострадавших и столкнулись только два транспортных средства.

Кроме того, ускоренное оформление аварии допускается в том случае, если повреждены исключительно участвующие в ДТП транспортные средства.

В Москве водителям могут разрешить покидать место ДТП

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