Столичным водителям напомнили о правилах оформления европротокола

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Госавтоинспекция Москвы напомнила автомобилистам о правилах оформления ДТП по европротоколу. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале ведомства.

Водителям, попавшим в мелкую аварию, необходимо учесть несколько условий. Так, оформление европротокола без привлечения сотрудников ГИБДД возможно только в том случае, если в ДТП нет пострадавших, столкнулись только два транспортных средства.

Кроме того, ускоренное оформление аварии допускается в том случае, если повреждены исключительно участвующие в ДТП транспортные средства.

Также важно учесть, что оба водителя должны быть вписаны в действующие полисы ОСАГО для конкретных столкнувшихся транспортных средств. Кроме того, оба участника ДТП должны согласиться на оформление и подписание европротокола.

Согласно действующим правилам, лимит страховой выплаты при предоставлении в страховую компанию только извещения о ДТП составляет 100 тысяч рублей. Данное ограничение повышается до 400 тысяч рублей, если предоставлено извещение с фотографией места аварии с привязкой геолокации.

По данным Госавтоинспекции Москвы, с начала года сотрудники ведомства оформили 94 586 ДТП без пострадавших, что меньше аналогичного показателя годом ранее.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов ранее рассказал, что за последние 10 лет в Москве в 2,5 раза снизилось количество тяжелых аварий. При этом столица названа самым безопасным регионом РФ по числу смертей на дороге.

