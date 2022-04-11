В Москве водителям могут разрешить покидать место ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным водителям могут разрешить покидать место ДТП после столкновения, не дожидаясь службы ГИБДД. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

По информации журналистов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения предложил создать комплексный план мероприятий по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы.

Речь идет о так называемых повторных ДТП – случаях наезда на людей и транспортные средства в момент оформления документов по аварии.

В Дептрансе Москвы сообщили, что пилотный проект позволит автомобилистам съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. За счет этого ожидается снижение числа жертв ДТП и увеличение пропускной способности в местах аварий.

"Москва – регион с самым безопасным движением в России. С 2010 года в городе количество погибших в авариях снизилось на 53%, хотя территория города увеличилась в 2,5 раза. Мы будем делать все возможное, чтобы еще больше сократить количество ДТП", – отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Как уточняется, эксперимент затронет МКАД, Третье транспортное кольцо, столичные хорды и Центральную кольцевую автодорогу.

Вместе с тем координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов указал на необходимость юридических гарантий для водителей, чтобы страховые компании не отказывали в выплатах на основании отъезда водителей с места ДТП.

В феврале сообщалось, что председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов России" Владимир Соколов предложил снизить скоростной режим вблизи пешеходных переходов. Он отметил, что именно в этих зонах зачастую происходят наезды на людей.

