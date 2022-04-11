Ликсутов объяснил эксперимент по отъезду с места ДТП в Москве

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Благодаря эксперименту по отъезду с места ДТП в Москве получится снизить смертность на МКАД и сократить количество вторичных аварий, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мы решили, что человеческая жизнь намного дороже всего этого оформления. Мало того, у нас на всех вылетных магистралях, на МКАД огромное количество камер, всегда можно потом представить эти видеоматериалы в страховую компанию, в органы полиции, чтобы разобрать причины ДТП, кто прав, кто виноват... поэтому документальная база есть. И решение о том, чтобы провести эксперимент на таких крайне загруженных дорогах Москвы, уверен, что он покажет правильность этого решения и снизит тяжелые аварии со смертельными случаями на МКАД", – пояснил Ликсутов.

Он подчеркнул, что теперь, если произошла авария, водитель сможет без последствий покинуть место ДТП, встав в безопасное место, а департамент транспорта города передаст правоохранителям и страховым компаниям запись, что позволит оценить случившееся происшествие и при этом не приведет к вторичным авариям.

"Коллеги нас поддержали. Сейчас будут оформлены необходимые решения, этот эксперимент мы начнем проводить в Москве", – заключил Ликсутов.

В Дептрансе Москвы сообщили, что в будущем такое решение также поможет разгрузить дороги примерно на 50% в зависимости от числа полос. Кроме того, результаты эксперимента лягут в основу поправок в Правила дорожного движения.

О том, что столичным водителям могут разрешить покидать место ДТП после столкновения, не дожидаясь службы ГИБДД, стало известно ранее. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения предложил создать комплексный план мероприятий по предупреждению наезда на стоячее транспортное средство с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах города Москвы.

В Дептрансе Москвы сообщили, что пилотный проект позволит автомобилистам съезжать с проезжей части, убедившись в отсутствии пострадавших. За счет этого ожидается снижение числа жертв ДТП и увеличение пропускной способности в местах аварий. Эксперимент затронет МКАД, Третье транспортное кольцо, столичные хорды и Центральную кольцевую автодорогу.

