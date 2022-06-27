Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на улице Подвойского ограничено из-за ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Авария случилась на улице Подвойского, дом 18. Там столкнулись легковушка и мотоцикл.

На месте ЧП работали оперативные службы города. Автомобилисты могли проехать в сторону съезда на Звенигородское шоссе только по двум полосам из четырех.

В настоящее время на ул. Подвойского движение восстановили.

Ранее авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на Щелковском шоссе перед пересечением с 13-й Парковой улицей. Движение транспорта осуществлялось по одной полосе из четырех.

Также до этого мотоцикл врезался в автомобиль на Поречной улице на юго-востоке Москвы.