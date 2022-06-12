ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло на Щелковском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Щелковском шоссе затруднено движение после аварии с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Щелковском шоссе (перед пересечением с 13-ой Парковой улицей) при движении в сторону центра столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Движение на трассе в настоящее время осуществляется только по одной из четырех полос. В департаменте посоветовали водителям выбирать пути объезда.

Ранее водитель BMW наехал на ограждение на севере Москвы, в результате ДТП один человек скончался на месте. По информации издания, авария произошла вечером 10 июня на Пасечной улице. В настоящее время уточняются все обстоятельства и причины произошедшего. Других подробностей не приводится.