Один человек погиб в ДТП на севере Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель BMW наехал на ограждение на севере Москвы, в результате ДТП один человек скончался на месте. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, авария произошла вечером 10 июня на Пасечной улице. Отмечается, что в настоящее время уточняются все обстоятельства и причины произошедшего. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что на Спартаковской улице в центре Москвы иномарка сбила пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. По данным СМИ, за рулем автомобиля Land Rover находилась жена эстрадного исполнителя и композитора Аркадия Укупника.

До этого один человек погиб в результате столкновения шести автомобилей на автодороге А107 в Подмосковье. По предварительным данным, водитель грузовика, перевозившего щебенку, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию прицепа фуры на Chevrolet Niva.