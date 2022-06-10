Жена певца Аркадия Укупника сбила пешехода на Спартаковской улице Москвы

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Иномарка сбила пешехода на Спартаковской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Водитель иномарки совершила наезд на пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

По словам источника информагентства в правоохранительных органах, за рулем автомобиля Land Rover находилась жена эстрадного исполнителя и композитора Аркадия Укупника.

Как сообщает издание Starhit, женщина доставила пострадавшего в больницу, после чего на нее составили протокол в полиции.

8 июня на улице Сретенке в Москве произошло ДТП с участием автомобиля, в салоне которого находился глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Машина сбила человека на пешеходном переходе.

