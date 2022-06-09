Миронов навестил курьера, которого сбила его машина

13:28
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов навестил курьера, которого сбил его автомобиль. Также парламентарий раскрыл подробности происшествия.
"С утра я навестил пострадавшего, у него перелом ноги. Переговорил с врачами, варианта лечения два: либо месяц в гипсе, либо завтра-послезавтра могут провести высокотехнологичную операцию, через несколько дней сначала на костылях будет, потом... Договорился, что будет проведена эта операция, желаю скорейшего выздоровления", – отметил Миронов, слова которого приводит "Интерфакс".
Он пояснил, что в тот день ехал на прямой эфир на Первый канал. Курьер на мотовелосипеде, по словам Миронова, выскочил из-за машин на зебру с достаточно большой скоростью.
"Водитель вышел, увидел, что курьер жив, у него явно что-то с ногой, сказал, чтобы не поднимался. Я сказал: "Немедленно вызывай скорую, ГИБДД", – отметил парламентарий.
Он пояснил, что не выходил из автомобиля, чтобы не мешать "своим авторитетом" Госавтоинспекции провести все нужные замеры.
ДТП произошло 8 июня на Сретенке. Сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе.
Позднее Миронов подтвердил, что находился в автомобиле в момент ДТП в центре Москвы. Он рассказал, что сам факт столкновения не видел, так как в машине всегда работает с документами.
Миронов сообщил, что будет следить за состоянием пострадавшего в ДТП с участием его машины
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