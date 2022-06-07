В Совфеде не подтвердили информацию о ДТП с участием сенатора Ахмадова

16:31
Фото: телеграм-канал Baza
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что данные о ДТП с участием сенатора Мохмада Ахмадова не соответствуют действительности.
"Его помощница говорит, что он живее всех живых, в порядке", – цитирует ее РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием BMW, Mercedes, Hyundai и автомобиля такси произошло на Новом Арбате в районе площади Свободной России.
Некоторые популярные телеграм-каналы сообщали, что в аварии пострадали два человека, в том числе Мохмад Ахмадов. Говорилось, что у него диагностирован перелом пальца руки.
В Совфеде опровергли информацию о ДТП с сенатором Ахмадовым
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