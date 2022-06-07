В Совфеде не подтвердили информацию о ДТП с участием сенатора Ахмадова

Фото: телеграм-канал Baza

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что данные о ДТП с участием сенатора Мохмада Ахмадова не соответствуют действительности.

"Его помощница говорит, что он живее всех живых, в порядке", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием BMW, Mercedes, Hyundai и автомобиля такси произошло на Новом Арбате в районе площади Свободной России.

Некоторые популярные телеграм-каналы сообщали, что в аварии пострадали два человека, в том числе Мохмад Ахмадов. Говорилось, что у него диагностирован перелом пальца руки.

