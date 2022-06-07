Певец Олег Абрамов пострадал в аварии в Московской области

11:04
Фото: телеграм-канал SHOT
На первом километре дороги Пятницкое шоссе – СНТ "Благовещенское" автомобиль Porsche, которым управлял 35-летний житель Новгородской области, съехал в кювет, опрокинулся и загорелся, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Московской области.
"В результате ДТП водитель транспортного средства скончался, пассажир получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
По информации агентства, пострадавшим оказался певец Олег Абрамов, известный как Radio Tapok.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту инцидента начата проверка. Инспекторы устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в центре столицы неизвестный на электровелосипеде сбил журналистку Алену Долецкую. Врачи диагностировали у нее перелом руки и наложили гипс. Она рассказала, что инцидент произошел 6 июня в Кропоткинском переулке.
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