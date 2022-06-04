4 человека погибли в аварии с автобусом на Кубани

Минимум четыре человека погибли в аварии с рейсовым автобусом на Кубани. Еще десять человек пострадали. Среди них есть дети.

Трагедия произошла в Темрюкском районе Краснодарского края. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и автобус столкнулся с деревом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

