"Московский патруль": в столице задержали мошенника, продававшего фальшивые монеты

На востоке Москвы полицейские задержали мошенника, продавшего пенсионеру под видом старинных монет фальшивки. Злоумышленник смог обманом получить 250 тысяч рублей.

Неизвестные подошли к 65-летнему местному жителю на Суздальской улице. Они предложили мужчине купить по низкой цене старинные монеты, которые якобы обнаружили во время строительных работ.

Пожилой нумизмат предложением заинтересовался и передал продавцам 250 тысяч рублей. В такую цену мошенники оценили 145 монет.

Позже пенсионер усомнился в подлинности приобретенных образцов и обратился к эксперту. Тот подтвердил, что монеты не представляют никакой ценности.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 2-й Институтской улице задержали одного из подозреваемых. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.