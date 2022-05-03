Пожар в многоквартирном доме в Мытищах ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в многоквартирном доме в подмосковных Мытищах ликвидировали на площади 80 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным министерства, возгорание произошло на четвертом этаже.

"Огнеборцами МЧС России спасено по лестничным маршам 8 человек, из них 2 детей. Менее часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать огонь на площади 80 квадратных метров", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 43 человек и 13 единиц техники.

Возгорание произошло в девятиэтажном доме в Мытищах 3 мая. По данным следствия, пожар произошел в квартире, в которой находился один из мужчин. К нему на помощь поспели еще двое граждан. В результате все трое погибли.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, при пожаре пострадали 16 человек, из которых один получил тяжелые травмы, а остальные отравились угарным газом. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности"). Региональная прокуратура начала проверку.

