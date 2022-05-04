Пожар на кровле корпуса ЖК "Маршал" в Москве потушен

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Пожарные потушили возгорание на кровле одного из корпусов жилого комплекса "Маршал" на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара и спасению людей. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 12:30 пожар был локализован, в 12:38 открытое горение было ликвидировано", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в корпусе жилого комплека "Маршал" на улице Маршала Рыбалко произошел днем 4 мая. По данным экстренных служб, произошло возгорание деревянного обрешетника кровли. Отмечалась угроза дальнейшего распространения огня.