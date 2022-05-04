Кровля дома загорелась в ЖК "Маршал" в Москве

Пожар произошел в жилом корпусе на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В жилом комплексе "Маршал" на улице Маршала Рыбалко, доме 2, корпусе 6, произошло возгорание деревянного обрешетника кровли", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, при этом существует угроза дальнейшего распространения огня.

В настоящее время пожарные тушат возгорание, информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в девятиэтажном доме в Мытищах. Возгорание случилось в квартире, в которой находился один из мужчин. К нему на помощь подоспели еще двое граждан. В результате все трое погибли.