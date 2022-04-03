В Театре Российской армии подтвердили гибель зрителя после концерта Сергея Трофимова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Театра Российской армии Иван Чурсин подтвердил информацию о гибели зрителя после концерта Сергея Трофимова, сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что 2 апреля мужчина потерял равновесие и упал с балкона на находившуюся внизу женщину. Уточнялось, что мужчина погиб на месте, а пострадавшую госпитализировали.

"Да, такое, к сожалению, случилось. Сейчас идет разбирательство", – сказал Чурсин.

Он подчеркнул, что концерт не имеет отношение к театру, помещение было арендовано.

В октябре прошлого года на сцене Большого театра погиб актер мимического ансамбля. На 37-летнего артиста упала декорация во время оперы "Садко". Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.