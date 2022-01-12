В "Зарядье" рассказали о состоянии пострадавших в инциденте с дверью

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Здоровью двух пострадавших в инциденте с дверью в зале "Зарядье" ничего не угрожает. Об этом сообщили в пресс-службе концертного зала.

Уточняется, что в среду стеклянная дверь на входе в концертный зал съехала с крепления, удерживающего ее в открытом положении, в результате чего пострадали два человека. Сотрудники зала оперативно отправили их в больницу для осмотра врачами, позже женщину, одну из пострадавших, отпустили домой.

"Нам было важно оперативно оценить физическое состояние людей и оказать при необходимости первую помощь. Бригада приехала очень быстро, по первичному заключению врачей их жизни ничего не угрожает", – рассказала гендиректор концертного зала Ольга Жукова.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стала поломка втулки оси верхней петли двери. В настоящее время дверь жестко зафиксировали. Специалисты намерены проверить исправность и других дверей входной группы.

В октябре прошлого года на сцене Большого театра погиб актер мимического ансамбля. На 37-летнего артиста упала декорация во время оперы "Садко". Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

