Комиссия признала погибшего в Большом театре артиста виновным в произошедшем

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Артист Большого театра, который погиб при падении декорации, был пьян и сам виновен в произошедшем. Об этом рассказал адвокат его матери Андрей Алешкин, сообщает РИА Новости.

"Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошел на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Никто этого однако не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признает погибшего", – сообщил он.

По словам адвоката, в данной степени опьянения возникает нарушение координации движения, а также шаткая, неуверенная походка. У защиты также остались вопросы к комиссии. Уточняется, что погибший Евгений Кулеш театр не покидал, поэтому неясно, как он смог напиться до такого состояния. После получения официального акта адвокат планирует обжаловать выводы через суд.

В октябре в Большом театре на 37-летнего актера мимического ансамбля упала декорация во время оперы "Садко". В результате обрушения конструкции актер скончался.

