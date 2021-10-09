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Происшествия

20:32

Декорация упала на актера во время оперы "Садко" в Большом театре – очевидец

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Декорация упала на актера во время оперы "Садко" в Большом театре. Об этом Москве 24 сообщил очевидец.

По его словам, в результате обрушения конструкции актер скончался. В СМИ сообщают, погибший – 37-летний актер мимического ансамбля.

Другие очевидцы в соцсетях пишут, что декорация не упала, а опустилась как обычно, но артист не успел отойти. Зрители сначала решили, что произошедшее – часть представления.

"Спектакль закончился трагедией. Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!" Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля", – говорится в сообщении.

В связи с происшествием зрителей попросили покинуть свои места. На месте работают полицейские и скорая помощь.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили ТАСС, что им информация о происшествии не поступала.

Ранее в Батуми обрушилась часть жилого дома. Очевидцы происшествия рассказали о сильном взрыве, после которого корпус здания начал обрушаться.

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