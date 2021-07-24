РЖД установили первое пролетное строение разрушенного моста на Транссибе

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю
РЖД установили первое из двух пролетных строений разрушенного железнодорожного моста на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании.
"Железнодорожники ускоренными темпами восстанавливают разрушенный стихией мост на Транссибе. В настоящее время уже установили первое из двух его пролетных строений", – говорится в опубликованной записи.
В РЖД отметили, что перед этим были выполнены все подготовительные работы, включая монтаж несущих конструкций и укрепление откосов искусственного сооружения бутовым камнем.
В компании уточнили, что работы ведутся в круглосуточном режиме в сложных погодных условиях.
"В них задействовано более 250 железнодорожников, пять противоразмывных и два восстановительных поезда, тяжелая землеустроительная техника, три экскаватора, два погрузчика, два автокрана, четыре бульдозера, пять автомобилей КамАЗ", – отмечается в публикации.
23 июля на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали произошло обрушение железнодорожного моста. Никто не пострадал, однако было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Причиной происшествия называют сильные дожди.
ОАО "Российские железные дороги" на три дня ограничили отправку грузов, за исключением продовольствия, со станций Забайкалья в восточном направлении из-за режима ЧС.
Из-за разрушения железнодорожного моста в Забайкалье ряд товаров может подорожать
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