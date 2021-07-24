Из-за разрушения железнодорожного моста в Забайкалье изменили маршрут грузоперевозок

Из-за крупного наводнения в Забайкалье разрушился железнодорожный мост на Транссибе. В РЖД уже подготовили схему перевозки пассажиров на самолетах, а вот грузоперевозки на этом участке встали. В то же время социально значимые грузы пока повезут по БАМу.

Паводки в регионе возобновились 22 июля. Из зоны бедствия удалось спасти 12 человек, еще почти четыреста эвакуировали. По последним данным, там подтоплены десять населенных пунктов и повреждены три участка дорог. В отрезанные водой поселения доставляют продукты и воду.

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