МЧС не видит необходимости в эвакуации населения Сочи

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Эвакуация населения в Сочи не требуется, сообщает РИА Новости.

В МЧС рассказали, что один из участков ФАД А-147 в поселке Хоста подтопило. На месте организовали реверсивное движение. Также спасатели запустили сирено-речевые устройства для оповещения населения от поселка Хоста до поселка Адлер.

Отмечается, что МЧС держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в городе. Отрабатываются точечные заявки от жителей, однако эвакуации населения не требуется.

Накануне в Хостинском районе Сочи включили сирены, жителей и гостей города предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек.

Проблемным остается также участок в районе реки Западный Дагомыс. В городе закрыли пляжи. В Адлерском районе из-за дождей затруднено движение транспорта, частично подтоплены тротуары и проезжая часть. Сообщений о пострадавших из-за непогоды пока нет.