Отдых в курортных регионах России оказался под ударом из-за катаклизмов

Нынешний туристический сезон в России сопровождается капризами природы. С начала лета на популярных отечественных курортах случилось сразу несколько ЧП. Вспоминаем, какие катаклизмы помешали путешественникам насладиться отпуском.



Крымские наводнения

Впечатление об отпуске на российском полуострове испортили сильные дожди. В Керчи в ночь на 17 июня выпало полторы месячные нормы осадков. Местные реки вышли из берегов. Главе Крыма Сергею Аксенову пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.

После Керчи затопило Ялту. Там в ночь с 17 на 18 июня пролилось почти две месячные нормы осадков. Улицы и пешеходные переходы оказались под водой. Работа общественного транспорта в центре Ялты была парализована. Часть людей пришлось эвакуировать.

Из-за того, что некоторые районы Крыма затопило, появились проблемы с водоснабжением. Из-за остановки насосов около 20 тысяч жителей остались без воды. Но и там, где она была, для приготовления пищи и питья ее попросили не использовать. Наблюдались и проблемы с электричеством. Перебои со светом задели 10 тысяч жилых домов. Справиться с ситуацией помогали специалисты МЧС и коммунальных служб.

Туристов попросили отказаться от походов в леса и горы, а также в целом ограничить передвижение по региону. В зоне потопов Роспотребнадзор потребовал закрыть все пляжи. Решение было принято для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний, сообщили в ведомстве. С разрешением ситуации их открывали поэтапно. Например, пляжи в поселке Кореиз, который сильно пострадал от стихии, возобновили прием туристов только 15 июля.

Но как только стихия отступила, на первый план вышла ситуация с коронавирусом. За последнее время обстановка на полуострове ухудшилась. По словам Аксенова, если ситуация усугубится еще больше, туристический сезон в Крыму может быть закрыт. Однако глава республики подчеркнул, что на сегодняшний день таких решений и планов нет.



Фото: телеграм-канал Life Shot

Сочинские вихри

В начале июля один из самых популярных курортов Краснодарского края буквально утонул. После того как в Сочи за день выпала месячная норма осадков, часть улиц оказались под водой. Как и в Крыму, сразу несколько рек вышли из берегов. Городские власти даже предупредили жителей о возможной эвакуации.

На отдельных территориях стихия разыгралась не на шутку. Например, по словам очевидцев, жители микрорайона Кудепста не ходили, а плавали по улицам. Не пощадил поток и автомобили, которые уносило течением. Из-за подтоплений Роспотребнадзор усилил контроль за качеством питьевой воды. На время пришлось прекратить движение автомобилей на трассе Джубга – Сочи. Там сошел сель длиной 40 метров и высотой 2 метра.

Власти были вынуждены закрыть все пляжи города. Там выставили информационные таблички и усилили дежурство матросов-спасателей. Особенно сильно пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов. Туристы лишились не только купания, но и экскурсий. Их тоже временно приостанавливали из-за непогоды. В экскурсионных бюро объясняли это соблюдением техники безопасности.

Теперь сочинцы и гости курорта встретились с новой напастью. Очевидцы 22 июля сняли на видео, как у побережья города формируется смерч. Из-за непогоды местные власти объявили штормовое предупреждение, в связи с чем пришлось закрыть все пляжи. Купаться в море в таких условиях, конечно, тоже запрещено.



Огненный отдых

Туристы обожают Карелию за ее фантастическую природу. Но в этом году насладиться ею в полной мере не получилось из-за бушующих в регионе лесных пожаров. По последним данным властей, их площадь уже превысила девять тысяч гектаров. На территории республики объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Огонь вплотную подобрался к нескольким населенным пунктам. В одном из них – Найстенъярви – из-за угрозы возгорания домов пришлось эвакуировать 70 человек. В опасности были сплав-участок, станция и 30 жилых домов. Позже глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что угрозу распространения огня удалось ликвидировать. При этом несколько старых строений на окраине все же сгорело, рассказал он.

Для координации работы по защите населенных пунктов и объектов экономики в Карелию прибыл глава МЧС Евгений Зиничев. В борьбу с огнем вовлечены более 700 человек, включая добровольцев. В помощь им выделили 150 единиц техники. На подмогу также приехали 100 специалистов Минобороны. Леса патрулируют четыре самолета.

К счастью, в скором времени ситуация должна существенно улучшиться благодаря погоде, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, за счет понижения температуры воздуха и небольших осадков есть очень большая вероятность локализации пожаров.



Облепили каждый угол

Курорты Анапы этим летом столкнулись с другим нашествием. Там стены зданий и пляжную мебель облепили сотни божьих коровок. Кадры моментально разлетелись по Сети. По словам отдыхающих, кроме прочих неудобств, насекомые еще и кусаются.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Анатолий Захаров в разговоре с Москвой 24 назвал такую ситуацию рядовой. Явление он объяснил вспышкой массового размножения этих насекомых. Такие моменты начинают бросаться в глаза и вызывать нездоровый ажиотаж у перепуганного населения, сказал Захаров.

Эксперт заявил, что кусать туристов божьи коровки не могли. По его словам, у этих насекомых недостаточно мощный ротовой аппарат. Захаров допустил, что от страха отдыхающие приписали божьим коровкам чьи-то другие укусы.

Но на этом напасти курортников не закончились. После того как божьи коровки отступили, в Анапе позеленело Черное море. По словам очевидцев, побережье визуально стало походить на болото. Отдыхающие пожаловались, что водоросли липли к телу и скверно пахли.

Директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова объяснила РИА Новости, что цвет при жаркой погоде поменялся из-за активного цветения водорослей. Она отметила, что для июля – августа это нормальное явление.



Шанс быть ужаленным

Любители отдохнуть на Азовском море столкнулись с нашествием медуз. В соцсетях можно найти фото и видео с огромными скоплениями этих животных. Авторы съемок уверяют, что некоторые из медуз в диаметре достигают 40 сантиметров.

Старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин ничего необычного в этой ситуации не нашел. Такая обстановка наблюдается третий год, и тенденция вполне может сохраниться в будущем, заявил он.

По его словам, жаркая погода, повышенная соленость воды и достаточная кормовая база дает вспышку численности медуз. Биолог спрогнозировал, что нашествие может продлиться аж до конца сентября.

Ученый посоветовал властям установить в местах массового купания боновые заграждения, которые смогут сдерживать хотя бы наиболее крупные экземпляры. Именно они способны обжечь человека и вызвать у аллергиков и детей серьезные реакции, объясняет Саяпин. Также необходимо организовать уборку погибших медуз рядом с пляжем, добавил он.