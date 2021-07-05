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Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму из-за подтоплений. Об этом сообщается на сайте службы.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение об усилении контроля за ситуацией в Краснодарском крае, в районе города Сочи и Республике Крым, в Бахчисарайском районе в связи с подтоплениями", – говорится в сообщении.

Специалисты уже усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, которая подается населению.

В Крыму разворачиваются пункты временного размещения с учетом новых рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором в условиях распространения COVID-19.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Бахчисарайском районе Крыма после паводка. Там выпала двухмесячная норма осадков. В результате из берегов вышли две реки и сошел сель. Подтопленными оказались свыше 60 домовладений.

На территории Сочи вследствие сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацесты, Хосты, Кудепсты, Хороты. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

Местных жителей попросили соблюдать спокойствие, приготовить документы и вещи первой необходимости на случай, если ситуация вынудит начать эвакуацию. Кроме того, на городских пляжах появились таблички "Купание в шторм запрещено" и "Проход к воде перекрыт".

