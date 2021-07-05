В Сочи запретили купаться на городских пляжах из-за последствий сильных ливней

Фото: телеграм-канал Mash
В Сочи после сильных ливней запрещено купание на городских пляжах, сообщает РИА Новости.
По последним данным регионального Оперштаба, на территории Сочи вследствие сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацесты, Хосты, Кудепсты, Хороты. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.
Ранее местных жителей попросили соблюдать спокойствие, приготовить документы и вещи первой необходимости на случай, если ситуация вынудит начать эвакуацию. Кроме того, на городских пляжах появились таблички "Купание в шторм запрещено" и "Проход к воде перекрыт". На море продолжается сильный шторм. На пляж Ривьера ливнями вынесло стволы поваленных деревьев и ветки, мусор. Проход к воде ограничен красными буйками, а лежаки и зонтики убраны.
Администрация города отмечает, что в результате осадков и сильного ветра пострадали пляжи Адлерского и Хостинского районов.
"Наблюдается вынос крупного мусора из русел рек, пострадало пляжное оборудование. Устранять последствия уже начали арендаторы пляжных территорий. Работы завершат, как только нормализуется погода. Все пляжи курорта Сочи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. Купание на них запрещено. Выставлены информационные аншлаги, усилено дежурство матросов-спасателей", – говорится в сообщении администрации.
Ранее стало известно, что свободный от COVID-19 пляж появится в Сочи. Попасть на него можно будет, только предъявив документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 у человека.
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