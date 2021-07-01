Свободный от COVID-19 пляж появится в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Сочи в ближайшие дни появится пляж, свободный от коронавируса. Попасть на него можно будет, только предъявив документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 у человека. Об этом рассказала замглавы Сочи Инна Петухова.

"Одна из гостиниц изъявила желание провести пилотный проект, так называемый пляж, свободный от ковида", – приводит ее слова ТАСС.

Она пояснила, что на другие пляжи проект не распространяется. По словам Петуховой, для прохода на пляж нужны сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справка о перенесенной болезни.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании могут отменить минимум 50% рейсов в Краснодарский край из-за невозможности исполнить требования об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей.