Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму

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Для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму министру обороны России Сергею Шойгу было поручено привлечь необходимые силы и средства. Поручение дал Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется", – сказал он.

По словам представителя Кремля, принимать решение об этих работах также самым активным образом было поручено и главе Крыма Сергею Аксенову.

Песков также отметил, что Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки на полуострове.

Из-за ухудшения качества морской воды Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях Крыма и Севастополя.

На Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.

В частности, реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.

В настоящее время многие туристы покидают Ялту. Для людей отдых закончился раньше времени.