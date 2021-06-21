Путин дал поручения по ликвидации последствий наводнений в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму министру обороны России Сергею Шойгу было поручено привлечь необходимые силы и средства. Поручение дал Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется", – сказал он.
По словам представителя Кремля, принимать решение об этих работах также самым активным образом было поручено и главе Крыма Сергею Аксенову.
Песков также отметил, что Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки на полуострове.
Из-за ухудшения качества морской воды Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях Крыма и Севастополя.
На Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.
В частности, реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.
В настоящее время многие туристы покидают Ялту. Для людей отдых закончился раньше времени.
В Крыму за несколько часов выпала почти трехмесячная норма осадков
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