В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков

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В Крыму три реки вышли из берегов после сильных осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
По известным данным, сильные ливни спровоцировали выход из берегов рек Бельбек, Коккозка и Бага.
"Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости", – рассказала глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова.
Она подчеркнула, что на данный момент ситуация находится под контролем. Коммунальные службы Севастополя находятся в режиме повышенной готовности, создан оперативный штаб.
Специалисты Севавтодора работают на территории, затопленной рекой Багой. Движение по дороге между селами Родниковое и Передовое пока невозможно. При этом эвакуация людей не требуется, отметили в пресс-службе правительства Севастополя.
По известным данным, 4 и 5 июля в Крыму объявлено штормовое предупреждение. По территории полуострова пройдут сильные ливни, возможен сход селевых потоков.
Ранее в Ялте в результате подтоплений погиб один человек. Его унесло потоком воды.
18 июня в Ялте ввели режим ЧС. Власти перекрыли центр города и приступили к эвакуации людей. Такой же режим введен на всей территории Крыма с 17 июня.
МЧС предупредило жителей Крыма о селях
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