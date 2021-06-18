В АТОР объяснили, что делать с путевками в Крым из-за наводнения на полуострове

На Крым обрушились мощные ливни, которые привели к настоящему потопу в некоторых частях полуострова. В частности, в Ялте реки вышли из берегов, из-за наводнения въезд в город был закрыт. Ранее похожая ситуация наблюдалась в Керчи. Рассказываем, что сейчас происходит в Крыму, а также разбираемся, стоит ли сдавать билеты туристам, собиравшимся посетить крымские курорты.



Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Осадки бьют рекорды

Ситуация в Крыму осложнилась после того, как регион накрыли ливни. Сначала затопило Керчь. По данным регионального Гидрометцентра и МЧС, в ночь на 17 июня в городе и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Из-за буйства стихии глава Крыма Сергей Аксенов объявил режим ЧС регионального масштаба.

Наводнение привело к проблемам с водоснабжением. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин попросил жителей города не использовать воду из крана для приготовления пищи и питья. Около 20 тысяч крымчан и вовсе остались без воды из-за остановки насосов. Наблюдались и перебои со светом, они затронули 40 тысяч человек в 10 тысячах жилых домов.

Пострадавшим глава Крыма пообещал оказать всю необходимую материальную помощь. Пока обстановка в Керчи остается тяжелой, многие улицы все еще затоплены, отметил Аксенов. Глубина воды остается на уровне больше метра, добавил он.



Туристы отправляются на отдых в Крым, несмотря на непогоду

Вслед за Керчью дожди накрыли и Ялту. В крымском Гидрометцентре отметили, что в ночь с 17 на 18 июня в регионе выпало более 80 миллиметров осадков. Это порядка двух месячных норм. Сильные осадки привели к разливу рек, из-за чего многие улицы и переходы оказались под водой. В центре Ялты парализована работа общественного транспорта.

По словам главы местной администрации, в городе развернуты три пункта обогрева. Туда эвакуируют людей с подтопленных территорий. Руководителям предприятий рекомендовано отправить сотрудников по домам. Власти приняли решение отключить в Ялте водоснабжение и попросили жителей запасаться водой. Кроме того, непогода привела к отключению 80 трансформаторных подстанций и двух ЛЭП, поэтому без света в городе остались 2,7 тысячи человек.

Вместе с тем министерство курортов республики обратилось к туристам в Крыму. Отдыхающих попросили отказаться от походов в леса и горы, а также в целом ограничить передвижение по региону.

Однако тяжелая ситуация, по всей видимости, никак не испугала курортников. Об этом заявил вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.





Алексей Волков вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит, и там введен режим чрезвычайной ситуации, идет разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но что касается туризма, то самолеты все равно летят, туристы едут.

Мощный циклон уйдет с крымских курортов только к вечеру 18 июня, заявила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Ему на смену придет более слабый циклон, а комфортная погода восстановится в регионе только с понедельника. Сохраняется опасность схода селей в бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии, подчеркнули в местном Гидрометцентре.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по республике, погибших в результате ливней, паводков и сильных подтопленный в Крыму нет.



Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Что делать с путевками?

Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский рассказал Москве 24, что путешественникам, которые захотят отменить поездку в Крым, туроператор должен вернуть полную стоимость.





Илья Уманский глава комитета по внутреннему туризму АТОР Безусловно, деньги будут возвращены, так там произошла форс-мажорная ситуация. Я надеюсь на то, что в Крыму в ближайшее время ситуация нормализуется и на отдыхе большинства людей это не скажется. Конечно, в подобной ситуации никто не будет заставлять туристов ехать в неблагополучные районы.

Однако, по его словам, если билеты туристами приобретались отдельно от проживания, то возврата средств нужно добиваться от компании-перевозчика.

"Например, если билет на самолет имеет возвратный тариф, то можно будет вернуть стоимость. Если невозвратный, то, к сожалению, деньги пропадают. Все зависит от правил каждого конкретного перевозчика", – добавил Уманский.

Эксперт посоветовал туристам все-таки повременить с поездкой и отсрочить рейс на несколько дней. С переносом на более поздние даты могут быть трудности, поскольку существует проблема со свободными местами, заключил собеседник Москвы 24.



Никита Камзин, Анатолий Федотов