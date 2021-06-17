Вильфанд назвал причину сильных ливней на юге России

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Мощные ливни, которые накануне обрушились на Крым, являются исключительно природным явлением, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Керчи затопило, в Ростовской области, в Краснодарском крае. Это очень глубокий циклон, который противостоит антициклону на севере Европейской России. Нельзя пока связывать с изменением климата. В прошлом году была засуха, теперь дожди", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Он отметил, что с климатом можно связывать статистически значимые события, а не конкретные.
"Очень мощный, насыщенный влагой циклон с постоянными фронтальными разделами. <…> 19 июня прекратится", – добавил синоптик.
Вильфанд пояснил, что расчеты климатологов свидетельствуют о том, что в ближайшие десятилетия на полуострове будет еще более засушливо. Однако эпизодически будут идти очень интенсивные дожди, вариабельность погодных характеристик увеличивается.
Ситуацию с погодой в Керчи также прокомментировал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, в целом весной и в начале лета для Черноморского региона характерно преобладание циклонической циркуляции. Это означает мощное развитие кучево-дождевых облаков, которые дают такие мощные осадки.
Он обратил внимание на то, что Керчь – это только один из примеров, поскольку в такую ситуацию попадали и Краснодар, и Сочи, и Геленджик. Синоптик предупредил, что вероятность ливневых осадков еще сохраняется, но она будет потихоньку спадать.
Ранее сообщалось, что свыше 200 домов подтопило в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал выплатить компенсацию всем пострадавшим от наводнения.
Мощные ливни затопили Керчь
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