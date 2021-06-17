Жители Керчи поделились невероятными и пугающими кадрами потопа

На Керчь и близлежащие районы обрушились ливни. Буквально за одну ночь выпало полторы месячной нормы осадков, что привело к подтоплению улиц. Из-за бушующей стихии в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове отключили более 100 трансформаторов. Показываем невероятные кадры и видео последствий непогоды, которые выложили в соцсетях местные жители.



Накануне на Крымском полуострове было объявлено штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер. По данным Гидрометцентра, за ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В районе Керченского пролива – 73 миллиметра. Затоплены улицы и дома, спасателям приходится передвигаться по грудь в воде.



Людей эвакуируют из подтопленных домов на лодках. Из-за сильного ливня в крымском селе Приозерном Ленинского района подтопило 18 домов с приусадебными участками. Спасатели МЧС эвакуировали 40 человек, включая 10 детей. Для оказания помощи населению на месте работает аэромобильная группировка, подготовлены пункты временного размещения.



Многие местные жители видят такой глобальный потоп впервые в жизни. "Я думаю, после этого ты ничем меня уже не удивишь", – комментирует мужчина ушедшие по крышу в воду машины. А на следующем видео в карусели по городу в прямом смысле плывут огромные промышленные трубы. "О боже, такого я еще не видела – плывут трубы. Мама дорогая, что делается!" – говорит за кадром удивленная женщина.



Многие не смогли выехать с утра на работу. Те, кто поехал на автобусе, оказались по колено в воде. Но пассажиры не унывают: "Надо было купальник на работу надевать", – шутят они.



Люди фотографируют свои затопленные автомобили и в ужасе рассуждают о последствиях.



Полностью затопило и автовокзал Керчи, сейчас машин там не видно. Текущую обстановку сняла на видео местная жительница Светлана. "Автовокзал. За последний час вода поднялась где-то сантиметров на 30–40. Речка полностью вышла из берегов. Не видно, но я не рискну переходить дорогу", – комментирует съемку девушка.



Автомобили в Керчи сегодня больше похожи на моторные лодки, плывущие по городской дорожной реке.



На данный момент в Керчи и близлежащих районах принимаются меры по спасению людей. Совместно работают МЧС и администрация города, задействованы тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства.

В Керчь прибыл глава Крыма Сергей Аксенов. На моторной лодке он осмотрел затопленные районы города. Вместе с тем в интернете распространились кадры, как за плавсредством Аксенова плывут некие люди.



Видео: Rutube/Телеканал "Крым 24"

Глава Крыма сообщил, что это были спасатели МЧС. "Сотрудники МЧС сопровождают все лодки, они находятся в гидрокостюмах. Это делается со всеми без исключения. Я, соответственно, исключением не был", – рассказал он. Однако в пресс-службе управления МЧС по региону заявили, что плывшие за лодкой Аксенова люди не являются спасателями.

"Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова", – пояснили в ведомстве.

В конце мая мощный ливень размыл автодороги в Дагестане. На одном из участков асфальт обрушился в пропасть. Некоторые с риском для жизни все-таки продолжали проезжать по опасному участку.