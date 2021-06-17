Полторы месячной нормы осадков выпало в Керчи

Мощные ливни затопили Керчь

В Керчи и близлежащих районах за ночь выпало полторы месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные Гидрометцентр и МЧС.

"За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) – 73 миллиметра", – рассказали в Гидрометцентре.

Подтопленными оказались свыше 200 домов, обесточены больница и центральная часть города.

Норма осадков в июне там составляет 48 миллиметров.

В ГУ МЧС Крыма агентству сообщили, что в селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью из-за сильного дождя, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей.

Глава республики Сергей Аксенов провел совещание в МЧС, а после отправился в Ленинский район.

"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды – такая ситуация", – заявил Аксенов.

В конце мая мощный ливень размыл автодороги в Дагестане. На одном из участков асфальт обрушился в пропасть. Проехать там можно было только с огромным риском.