Полторы месячной нормы осадков выпало в Керчи

Мощные ливни затопили Керчь
В Керчи и близлежащих районах за ночь выпало полторы месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные Гидрометцентр и МЧС.
"За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) – 73 миллиметра", – рассказали в Гидрометцентре.
Подтопленными оказались свыше 200 домов, обесточены больница и центральная часть города.
Норма осадков в июне там составляет 48 миллиметров.
В ГУ МЧС Крыма агентству сообщили, что в селе Приозерное Ленинского района рядом с Керчью из-за сильного дождя, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей.
Глава республики Сергей Аксенов провел совещание в МЧС, а после отправился в Ленинский район.
"Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше чем по колено было воды – такая ситуация", – заявил Аксенов.
В конце мая мощный ливень размыл автодороги в Дагестане. На одном из участков асфальт обрушился в пропасть. Проехать там можно было только с огромным риском.
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