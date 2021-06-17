Синоптик прокомментировал ситуацию с погодой в Керчи

Фото: МЧС России по Республике Крым
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прокомментировал сообщения о том, что в результате сильных ливней в Керчи подтопило более 200 домов.
По словам Шувалова, в целом весной и в начале лета для Черноморского региона характерно преобладание циклонической циркуляции. Это означает мощное развитие кучево-дождевых облаков, которые дают такие мощные осадки, сообщает RT.
"Конечно, они идут не везде, но под этими грозовыми ячейками количество осадков может иногда достигать месячной нормы, а иногда и превышать ее. Вот эта циклоническая циркуляция и явилась главной причиной, по которой на Черноморском побережье наблюдается столь продолжительное время довольно прохладная и, самое главное, дождливая погода с большим количеством осадков", – сказал эксперт.
Он обратил внимание на то, что Керчь – это только один из примеров, поскольку в такую ситуацию попадали и Краснодар, и Сочи, и Геленджик. Синоптик предупредил, что вероятность ливневых осадков еще сохраняется, но она будет потихоньку спадать.
Шувалов рассказал, что в ближайшие дни на Черноморском побережье Кавказа погода улучшится, осадки прекратятся, а температура повысится до привычных +25...+30 градусов.
Ранее сообщалось, что свыше 200 домов подтопило в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал выплатить компенсацию всем пострадавшим от наводнения.
Мощные ливни затопили Керчь
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