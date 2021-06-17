Для ликвидации последствий ливня в Керчи направлены сотрудники ОМОНа Росгвардии

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На помощь жителям, которые пострадали из-за ливня в Керчи, направлены сотрудники ОМОНа Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На помощь жителям подтопленных домов и пациентам одной из больниц направлены сотрудники ОМОНа и военнослужащие отдельной бригады особого назначения Южного округа Росгвардии. Кроме того, ведомством выделена техника повышенной проходимости – грузовики КамАЗ и "Урал", а также два водометных катера "Фаворит 450", – говорится в сообщении.
Уточняется, что многих пострадавших, среди которых есть пожилые и дети, эвакуируют росгвардейцы.
"В спасении людей также участвуют водолазы из морского отряда Росгвардии. Облаченные в гидрокостюмы, они помогают пострадавшим добраться до ведомственного транспорта", – заключили в ведомстве.
Ранее начальник регионального главка МЧС Аркадий Ожигин заявил, что для ликвидации последствий затопления Керчи из-за сильных дождей потребуется порядка шести часов.
В Керчи и близлежащих районах за ночь выпало полторы месячной нормы осадков. Подтопленными оказались свыше 200 домов, обесточены больница и центральная часть города.
В ГУ МЧС Крыма агентству сообщили, что в селе Приозерном из-за сильного дождя, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей.
В Керчи после ливней ввели режим ЧС
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