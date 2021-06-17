В МЧС заявили, что вода из затопленной Керчи уйдет к ночи

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым

Для ликвидации последствий затопления Керчи из-за сильных дождей потребуется порядка шести часов. Об этом сообщил начальник регионального главка МЧС Аркадий Ожигин.

"По Керчи прогнозируем, что в течение пяти-шести часов вода сойдет и будет продолжена работа в круглосуточном режиме по откачке воды из домовладений", – отметил он.

Ожигин добавил, что вода уже сошла в селах Приозерном и Новоотрадном Ленинского района. В настоящее время ведутся работы по откачке воды из подвалов затопленных домов. В ликвидации последствий задействованы 285 человек, 60 единиц техники, 11 плавсредств.

Граждане, которых эвакуировали из зон затопления, расположатся в пяти пунктах временного размещения. Глава региона Сергей Аксенов пообещал предоставить помощь тем, чье имущество пострадало.

"То пусто, то густо. То воды не было. Видать, хорошо все помолились и получили результат", – прокомментировал он ситуацию.

Ранее в Керчи и близлежащих районах за ночь выпало полторы месячной нормы осадков. Подтопленными оказались свыше 200 домов, обесточены больница и центральная часть города.

В ГУ МЧС Крыма агентству сообщили, что в селе Приозерном из-за сильного дождя, с которым не справилась дамба, подтопило 18 домовладений с приусадебными участками. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей.

