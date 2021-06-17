Песков прокомментировал инцидент с заплывом людей за лодкой Аксенова в Керчи

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с заплывом людей за лодкой главы Крыма в Керчи.

"Я, честно говоря, не видел. В Керчи, действительно, сильные осадки. Там затоплено, но кто там как плавает – я, к сожалению, не могу вам сказать", – приводит его слова ТАСС.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором видно, как Сергей Аксенов осматривает последствия подтоплений с лодки, а за ней плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах.

В министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отметили, что люди в форме спасателей таковыми не являются. Однако сам Аксенов заявил, что это были сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Керчи и близлежащих районах за ночь выпало полторы месячной нормы осадков. Подтопленными оказались свыше 200 домов, обесточены больница и центральная часть города.



Видео: Rutube/Телеканал "Крым 24"