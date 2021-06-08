Участок трассы "Таврида" затопило

На дороге, которая соединяет Керчь с Симферополем и Севастополем, растянулись заторы. Участок трассы "Таврида" парализовало из-за подтопления. Крым заливают сильные дожди. На дорогах уже работают экстренные службы. Они откачивают воду, чтобы освободить трассу. Из-за непогоды в Крыму затопило село Приозерное. Там вода хлынула через дамбу и залила 18 придомовых территорий. Для местных жителей развернули пункт временного размещения в гостинице.

В Красноярском крае продолжают бороться с большой водой. На данный момент подтоплено около 500 участков, 10 жилых домов. Жильцов уже эвакуировали, также затоплены набережные. Паводок перекрыл пять дорог южных районов. Красноярская ГЭС продолжает сбрасывать воду. Критический уровень Енисея сейчас превышен более чем на полметра. Со стихией борются спасатели. Районы патрулируют в том числе с помощью беспилотников.

Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали на 3 тысячи рублей за разведение костра. Он решил пожарить мясо на огне. Сотрудников МЧС статус нарушителя не смутил. В Бурятии сейчас действует особый противопожарный режим. С начала сезона там зарегистрировали почти 80 очагов. К тушению привлекают местных жителей, которые приходят даже с детьми.

В Сети появилось видео спасения альпиниста на Эльбрусе. Во время покорения вершины мужчина провалился в расщелину. Все произошло на высоте около 5 тысяч метров. Из ледяной ловушки ему помогла выбраться группа спасателей, затем альпиниста передали сотрудникам скорой.

В Карелии на берегу Белого моря сгорела церковь. Ее строили в качестве декорации для съемок фильма "Остров" Павла Лунгина. Двухэтажная постройка была местной достопримечательностью. В результате пожара никто не пострадал. Сейчас выясняются причины ЧП.