Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

31 мая, 19:24

Главная / Истории /

Эксперт рассказал, кто может понести наказание после ЧП с батутом в Барнауле

Реанимация и ИВЛ: кто ответит за тяжелые травмы детей на батуте в Барнауле
происшествия дети регионы

В Барнауле 30 мая рядом с торговым центром опрокинулся батут с детьми. В результате происшествия пострадали две маленькие девочки. Медики оценивают их состояние как тяжелое, одна из пострадавших находится сейчас на ИВЛ. Следователи возбудили два уголовных дела. Разбираемся, почему произошло ЧП, а также кто понесет ответственность.

Фото: instagram.com/sledcom_altaikrai

ЧП на батуте

Несчастный случай в Барнауле произошел в воскресенье, 30 мая, рядом с торговым центром на улице Попова. На кадрах с места происшествия, распространившихся в СМИ, видно, как детский батут взмыл в воздух и отлетел на трамвайные пути. По рассказам очевидцев, находившиеся внутри дети упали на землю прямо с высоты.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пострадали две девочки 2017 года рождения. Они были доставлены в больницу. Сейчас обе находятся в реанимации.

Врачи оценивают их состояние как тяжелое, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.
пресс-служба регионального Минздрава

В мэрии Барнаула рассказали, что батут перевернулся из-за порыва ветра. Вместе с тем СМИ со ссылкой на МЧС по региону также сообщали, что аттракцион мог лопнуть из-за высокого давления воздуха. Либо "отвязались стропы, которыми он крепился".

Настоящую причину ЧП еще предстоит выяснить следователям. Они возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным барнаульской мэрии, батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. "Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора", – пояснили там.

Известно, что следователи уже пообщались с владельцем батута. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ пояснили, что его никто не задерживал, он сам приехал для допроса.

После происшествия губернатор Алтайского края Виктор Томенко отдал поручение организовать внеплановую проверку аттракционов. По закону все они, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации.

"Однако правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов – до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов", – говорится на сайте мэрии.

Сейчас руководство края разрабатывает инициативу, направленную на внесение изменений в действующие правила о сокращении сроков моратория на регистрацию аттракционов.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Кто понесет ответственность?

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что в подобных ситуациях ответственность за произошедшее несет собственник, однако все зависит от результатов экспертизы.

"Только собственник будет нести ответственность или, как вариант, еще тот сотрудник, который производит обслуживание на тот момент, когда люди там. Если там какой-то производственный брак, а эксплуатация осуществлялась исправно, то также по этой статье может быть привлечен изготовитель", – объяснил эксперт.

Скорее всего, тут будет отвечать собственник. Если тяжкий вред или смерть одного человека, то лишение свободы до 6 лет... Я думаю, что максимальной меры наказания применять не будут. Для этого нужно много отягчающих обстоятельств, отсутствие смягчающих.
Василий Воробьев
юрист

Вместе с тем, по словам Воробьева, родители пострадавших детей могут обратиться с гражданским иском, чтобы получить от собственника компенсации. "Размеры компенсации за тяжкий вред обычно не превышают 600 тысяч рублей. Если это смерть, тогда до миллиона", – добавил юрист.

В свою очередь, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в беседе с Москвой 24 заявил, что ситуация требует расследования и технического заключения экспертов.

Он напомнил, что в России действует технический регламент "О безопасности аттракционов", который устанавливает их обязательную регистрацию и контроль за дальнейшей эксплуатацией. Однако, по словам специалиста, для ряда регионов РФ этот документ новый, поэтому устанавливаются отсрочки, или так называемый переходный период (как в Барнауле, где произошло ЧП), чтобы компании могли подготовиться к выполнению требований.

Это совершенно никак не снимает с них ответственности за эксплуатацию аттракциона и оказание услуг, которые должны отвечать требованиям безопасности. Отсрочки вопрос скорее бюрократический, чем вопрос безопасности.
Игорь Родионов
вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов

Эксперт также объяснил, что регистрацию батуты и другие аттракционы должны проходить один раз в год, вместе с тем важно подтверждать исправность и безопасность оборудования.

"То есть собственник должен приглашать специализированную организацию, которая этот аттракцион проверит, у него должен быть обученный персонал, у которого тоже это обучение подтверждено чем-то. Плюс там целый ряд требований. И только после этого ему дают разрешение на эксплуатацию аттракциона", – сказал Родионов.

По мнению собеседника Москвы 24, избежать подобных ситуаций, как в Барнауле, поможет должный надзор со стороны специальных органов, который в регионе еще находится на стадии становления.

Вместе с тем Родионов порекомендовал родителям проверять регистрационный знак аттракциона, как правило, он вывешивается на ограждении, а также разрешение на эксплуатацию – его можно увидеть на кассе или же попросить у владельца.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать