Эксперт рассказал, кто может понести наказание после ЧП с батутом в Барнауле

В Барнауле 30 мая рядом с торговым центром опрокинулся батут с детьми. В результате происшествия пострадали две маленькие девочки. Медики оценивают их состояние как тяжелое, одна из пострадавших находится сейчас на ИВЛ. Следователи возбудили два уголовных дела. Разбираемся, почему произошло ЧП, а также кто понесет ответственность.



ЧП на батуте

Несчастный случай в Барнауле произошел в воскресенье, 30 мая, рядом с торговым центром на улице Попова. На кадрах с места происшествия, распространившихся в СМИ, видно, как детский батут взмыл в воздух и отлетел на трамвайные пути. По рассказам очевидцев, находившиеся внутри дети упали на землю прямо с высоты.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что пострадали две девочки 2017 года рождения. Они были доставлены в больницу. Сейчас обе находятся в реанимации.





пресс-служба регионального Минздрава Врачи оценивают их состояние как тяжелое, одна из пострадавших находится на ИВЛ. Детям проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

В мэрии Барнаула рассказали, что батут перевернулся из-за порыва ветра. Вместе с тем СМИ со ссылкой на МЧС по региону также сообщали, что аттракцион мог лопнуть из-за высокого давления воздуха. Либо "отвязались стропы, которыми он крепился".

Настоящую причину ЧП еще предстоит выяснить следователям. Они возбудили два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным барнаульской мэрии, батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. "Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора", – пояснили там.

Известно, что следователи уже пообщались с владельцем батута. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ пояснили, что его никто не задерживал, он сам приехал для допроса.

После происшествия губернатор Алтайского края Виктор Томенко отдал поручение организовать внеплановую проверку аттракционов. По закону все они, в том числе и батуты, подлежат государственной регистрации.

"Однако правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов – до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов", – говорится на сайте мэрии.

Сейчас руководство края разрабатывает инициативу, направленную на внесение изменений в действующие правила о сокращении сроков моратория на регистрацию аттракционов.



Кто понесет ответственность?

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что в подобных ситуациях ответственность за произошедшее несет собственник, однако все зависит от результатов экспертизы.

"Только собственник будет нести ответственность или, как вариант, еще тот сотрудник, который производит обслуживание на тот момент, когда люди там. Если там какой-то производственный брак, а эксплуатация осуществлялась исправно, то также по этой статье может быть привлечен изготовитель", – объяснил эксперт.





Василий Воробьев юрист Скорее всего, тут будет отвечать собственник. Если тяжкий вред или смерть одного человека, то лишение свободы до 6 лет... Я думаю, что максимальной меры наказания применять не будут. Для этого нужно много отягчающих обстоятельств, отсутствие смягчающих.

Вместе с тем, по словам Воробьева, родители пострадавших детей могут обратиться с гражданским иском, чтобы получить от собственника компенсации. "Размеры компенсации за тяжкий вред обычно не превышают 600 тысяч рублей. Если это смерть, тогда до миллиона", – добавил юрист.



В свою очередь, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в беседе с Москвой 24 заявил, что ситуация требует расследования и технического заключения экспертов.

Он напомнил, что в России действует технический регламент "О безопасности аттракционов", который устанавливает их обязательную регистрацию и контроль за дальнейшей эксплуатацией. Однако, по словам специалиста, для ряда регионов РФ этот документ новый, поэтому устанавливаются отсрочки, или так называемый переходный период (как в Барнауле, где произошло ЧП), чтобы компании могли подготовиться к выполнению требований.





Игорь Родионов вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Это совершенно никак не снимает с них ответственности за эксплуатацию аттракциона и оказание услуг, которые должны отвечать требованиям безопасности. Отсрочки вопрос скорее бюрократический, чем вопрос безопасности.

Эксперт также объяснил, что регистрацию батуты и другие аттракционы должны проходить один раз в год, вместе с тем важно подтверждать исправность и безопасность оборудования.

"То есть собственник должен приглашать специализированную организацию, которая этот аттракцион проверит, у него должен быть обученный персонал, у которого тоже это обучение подтверждено чем-то. Плюс там целый ряд требований. И только после этого ему дают разрешение на эксплуатацию аттракциона", – сказал Родионов.

По мнению собеседника Москвы 24, избежать подобных ситуаций, как в Барнауле, поможет должный надзор со стороны специальных органов, который в регионе еще находится на стадии становления.

Вместе с тем Родионов порекомендовал родителям проверять регистрационный знак аттракциона, как правило, он вывешивается на ограждении, а также разрешение на эксплуатацию – его можно увидеть на кассе или же попросить у владельца.