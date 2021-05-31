В Барнауле завели дело о халатности после инцидента с батутом

17:32
Фото: instagram.com/sledcom_altaikrai
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после опрокидывания батута в Барнауле, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами расследуется дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
Детский батут в Барнауле лопнул и перевернулся днем в воскресенье, 30 мая. Сообщалось, что в результате ЧП несколько детей выпали из игрового комплекса. Позднее региональный Минздрав подтвердил, что две девочки получили травмы, их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.
По предварительным данным, причиной происшествия стало чрезмерно высокое давление воздуха. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе Минздрава региона Дмитрию Попову взять на контроль лечение пострадавших при взрыве батута. Обстоятельства инцидента уточняются.
В мэрии Барнаула ранее уточнили, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, между ним и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.
Очевидец рассказала о ЧП с батутом в Барнауле
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