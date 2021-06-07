Москвичей предупредили о грозе, дожде и граде до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до конца дня ожидаются дожди, грозы и град. Об этом предупредили в столичном управлении МЧС.

Спасатели отмечают, что при грозе порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.

В связи с непогодой автомобилистам рекомендовали соблюдать на дорогах скорость и дистанцию, а также парковать машины вдали от деревьев.

В столичном Дептрансе также посоветовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и призвали к осторожности во время нахождения на улице. Рестораторов попросили закрыть летние веранды.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в столице на этой неделе выпадет до 80% месячной нормы осадков. Он заявил, что на Москву выльются "ведра дождевой воды".

По словам синоптика, в столице будет преобладать южный циклон. При этом в дневное время столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в столичном регионе. Синоптик отметил, что с понедельника в регионе установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности.

Он подчеркнул, что к следующим выходным температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.

