Москвичей предупредили о грозе, дожде и граде до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве до конца дня ожидаются дожди, грозы и град. Об этом предупредили в столичном управлении МЧС.
Спасатели отмечают, что при грозе порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.
В связи с непогодой автомобилистам рекомендовали соблюдать на дорогах скорость и дистанцию, а также парковать машины вдали от деревьев.
В столичном Дептрансе также посоветовали не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и призвали к осторожности во время нахождения на улице. Рестораторов попросили закрыть летние веранды.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в столице на этой неделе выпадет до 80% месячной нормы осадков. Он заявил, что на Москву выльются "ведра дождевой воды".
По словам синоптика, в столице будет преобладать южный циклон. При этом в дневное время столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в столичном регионе. Синоптик отметил, что с понедельника в регионе установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности.
Он подчеркнул, что к следующим выходным температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.
Синоптики прогнозируют, что на Москву обрушатся мощные ливни
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