Май 2021 года стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Май 2021 года в России оказался одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как напомнил синоптик, самый теплый май был в России в 2020 году. При этом май 2021 года занял второе место в рейтинге.

"На большей части страны среднемесячная температура воздуха оказалась выше нормы, исключением стали только Псковская область, территория вокруг Байкала, Читинская область, Забайкальский край, Амурская область и Сахалин", – рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Крайне теплый май фиксировался на территории от Поволжья до Тихого океана, а также в Арктике. В этих районах температура превышала норму на 4–6 градусов.

"Огромная территория: и Урал, и Западная Сибирь, и Красноярский край, и Якутия. Еще в Арктике – там тоже до 6 градусов аномалии были", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Поволжье май 2021 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

18 мая воздух в Москве прогрелся до 30,8 градуса. Таким образом, был установлен новый температурный рекорд.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Черном море сформируются условия для возникновения смерчей. Специалист объяснял, что сезон смерчей в этом году начнется на три месяца раньше обычного.