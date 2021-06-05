Синоптик предупредил о необычном начале сезона смерчей в Черном море

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Условия для возникновения смерчей сформируются в акватории Черного моря в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист объяснил, что сезон смерчей в этом году начнется на три месяца раньше. Обычно смерчи возникают, когда температура воды составляет порядка 25 градусов.

"Обычно это в августе – сентябре", – сказал Вильфанд.

Синоптик успокоил, что выход смерчей на побережье не ожидается.

"Это не опасно, смерчи не выходят на побережье, но необычно", – заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, когда начнется купальный сезон на Черном море. Он объяснял, что купаться можно после того, как вода прогреется до 22 градусов.