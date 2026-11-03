Эксперт Санина: объемное тестовое задание соискателя должно оплачиваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объемную проверку навыков, которая отнимает у соискателя столько же времени, сколько полный рабочий день, работодателю следует оплачивать. Об этом в беседе с RT сообщила эксперт по персоналу Юлия Санина.

"Объемное тестовое задание, сопоставимое с полноценным рабочим днем, должно оплачиваться как минимум как разовая работа по гражданско-правовому договору", – сказала она.

Отдельной нормы об оплате заданий для кандидатов в российском законодательстве нет. При этом суд может расценить длительный труд соискателя как фактическое допущение к работе, пояснила Санина. В таком случае возникает риск признания трудовых отношений, и при обращении в суд дело способно закончиться в пользу соискателя.

Небольшая проверка навыков на учебном или обезличенном кейсе может остаться бесплатной. По словам специалиста, она нужна работодателю, чтобы понять базовые компетенции кандидата, и никакой практической ценности для компании не несет.

Иная ситуация – когда соискателю дают реальную рабочую задачу на несколько часов, открывают доступ к внутренним материалам или данным клиентов, а полученный результат можно применить в продукте, презентации, публикации либо передать заказчику.

Компания, предлагающая отработать день бесплатно, рискует не только получить претензии от соискателя, но и испортить репутацию на рынке труда, где кандидаты все чаще открыто рассказывают о подобном опыте, добавила специалист.

Ранее сообщалось, что работодатели в России стали чаще указывать в вакансиях точность, внимание к деталям и ответственность. Доля таких упоминаний выросла с 0,49 до 1,54%. Вместе с тем требования к командной работе, грамотной речи и многозадачности встречаются реже. Кроме того, работодатели могут проверять рекомендации с предыдущих мест работы.