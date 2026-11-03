Более 100 рейсов отменили или задержали в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

С начала суток 3 ноября в воздушных гаванях столичного региона отменили или задержали свыше 100 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Больше всего корректировок зафиксировано во Внуково – 58 рейсов. Тем временем в Домодедово не вылетел вовремя либо был отменен 21 рейс, в Жуковском – 17 рейсов. Еще 6 рейсов задержали или отменили в Шереметьево.

Ранее временные ограничения на полеты были введены во всех аэропортах столичного авиаузла. Спустя время Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. В Шереметьево меры продолжают действовать.

Они были объявлены в связи с угрозой атаки беспилотников. Всего с вечера 2 ноября в сторону Московского региона направлялось 493 дрона. На подлете к столице ликвидировано 187 БПЛА.

