Синоптик заявил, что на Москву выльются "ведра дождевой воды"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в столице на этой неделе выпадет до 80% месячной нормы осадков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
"То есть в день по одному ведру воды на один квадратный метр улиц", – написал специалист.
Он также добавил, что на этой неделе в Москве ожидаются грозы и шквалистый ветер. Кроме того, в столице будет преобладать южный циклон. При этом в дневное время столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в столичном регионе. Синоптик отметил, что с понедельника в регионе установятся ночные температуры в пределах 10–13 градусов тепла. Кроме того, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Такие условия обеспечат прогревание водной поверхности.
Он подчеркнул, что к следующим выходным температура воды возрастет до оптимальной для купания – до 20–22 градусов.
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