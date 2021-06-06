Два человека погибли при пожаре в доме на Университетском проспекте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Два человека стали жертвами пожара в доме на Университетском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Как передает РИА Новости, пожар случился по адресу Университетский проспект, дом 5. Уточняется, что в квартире на девятом этаже произошло возгорание вещей и мебели.

"К сожалению, два человека в горящей квартире погибли", – подтвердили в МЧС.

Там отметили, что с верхних этажей спасатели эвакуировали пять человек, в том числе двоих детей. При этом в 4:33 возгорание удалось ликвидировать.

В результате пожара еще один человек пострадал. О его состоянии не сообщается.

Ранее возгорание произошло в частном доме в деревне Саларьево в ТиНАО. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. В результате случившегося пострадал один человек.

Уточнялось, что огонь охватил трехэтажный жилой дом. По информации спасателей, произошло возгорание деревянных конструкций, перегородки, а также сгораемой отделки на первом и втором этажах.