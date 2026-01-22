ТАСС: самолет спецпредставителя США Уиткоффа приземлился в Москве

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Самолет специального представителя президента США Стивена Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Воздушное судно приземлилось около 22:35 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что самолет Уиткоффа вылетел из Цюриха в 17:47 по местному времени (19:47 по московскому) и взял курс на Москву.

22 января представители США Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву с рабочим визитом для продолжения переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Ожидается, что Путин обсудит с Уиткоффом вопрос использования замороженных в США российских активов в качестве взноса в "Совет мира". Как отмечал российский лидер, взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен.