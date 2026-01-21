Путин заявил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву 22 января для диалога по Украине

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Представители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву в четверг, 22 января, с рабочим визитом для продолжения переговоров по урегулированию на Украине. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Российский лидер подчеркнул, что в этот день планирует встретиться с представителями США, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом для обсуждения ряда важных вопросов.

Ранее сам Уиткофф подтверждал свой визит в Россию. Он также указывал на большой прогресс по разрешению ситуации на Украине.

Президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что у Путина есть желание завершить конфликт на Украине. По его словам, у него были случаи, когда "уже все было готово", однако украинский президент Владимир Зеленский отказывался от сделки.

