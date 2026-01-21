Путин и Уиткофф проведут встречу 22 января

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин планирует провести встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в четверг, 22 января. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента", – сказал представитель Кремля.

Уиткофф о планах встретиться с Путиным заявил в интервью телеканалу CNBC. Он также указал на большой прогресс по разрешению ситуации на Украине.

"Украинцы говорят, что у нас прогресс больший, чем они увидели за последние несколько лет. У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве", – отметил спецпредставитель американского лидера.

Президент США Дональд Трамп до этого заявлял, что у Путина есть желание завершить конфликт на Украине. По его словам, у него были случаи, когда "уже все было готово", однако украинский президент Владимир Зеленский отказывался от сделки.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшем будущем будут достигнуты договоренности с Россией по урегулированию конфликта.

В свою очередь, в Кремле подчеркивали, что заинтересованы принять с новым визитом американских переговорщиков по Украине. Для установления прочного мира требуются совместные усилия на встречных треках.